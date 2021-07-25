وزير الطيران عن مطار العلمين: صُمم بشكل يليق بنا.. وافتتاحه خلال أيام

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن مطار العلمين جرى تصميمه على أعلى مستوى، ويستطيع استقبال أي طيران، كما أن المطار يستوعب 400 راكب في الساعة، ويستقبل عدد كبير من حركة الطائرات، موضحًا أنه خلال أيام سيجرى افتتاحه، « مطار العلمين صُمم بشكل محترم يليق باسم مصر والمنطقة، وسيستقبل الطيران العادي والعارض على مدار العام كاملًا»، كما أن مساحة المطار وصلت إلى 46 كيلومتر مربع.

وأضاف «عنبة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه جرى زيادة السعة الاستيعابية لمطار سفينكس لتصبح 900 راكب في الساعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الحركة مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتخصيص المطار ليصبح محليًا ودوليًا، وسيجرى إعادة تخطيط المنطقة اقتصاديًا لتدر دخلًا، وإقامة قرية بضائع صغيرة لاستيعاب حركة التصدير من مطار سفينكس.

وأردف وزير الطيران، إلى أن حصول 11 مطارًا على شهادة ACI الدولية دليل على تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والطبية على أكمل وجه، كما أن شركة الطيران الوطنية «مصر للطيران» تسعى لخدمة المواطن المصري، وتحقيق هامش ربح مع التيسير عليه في المقاصد السياحية، لافتًا إلى وجود 150 رحلة طيران داخلية خلال أيام العيد، وهناك تخفيض على الخدمات الأرضية وتسهيلات على أسعار الرحلات الداخلية.

وأوضح أن الوزارة خفضت سعر التذاكر بنسبة 50% إلى الغردقة وشرم الشيخ لتصل إلى 2150 جنيهًا بدلًا من 4500 جنيه، قائلا«السعر ثابت إلى الغردقة وشرم الشيخ وطابا على جميع الدرجات وجميع الرحلات»، مؤكدًا أن فترة العيد شهدت ما يقرب انتعاشًا في حركة الطيران الداخلية ما بين شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر.

وحول موعد رحلات العمرة قال «لجنة العمرة معنية بهذا الأمر، ولا يوجد قرار بشأنها حتى الآن».