عاجل.. الرئيس التونسي: الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها»، قائلا: «من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص»

وأضاف الرئيس التونسي: «الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع»، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم، ليست تعليقا للدستور، وذلك فى إشارة إلى تجميد سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

وقرر الرئيس التونسي قبل قليل، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، على خلفية التظاهرات التي اندلعت اليوم في أنحاء البلاد.