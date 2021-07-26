30% زيادة في السعر.. «الغرف السياحية» توضح شكل موسم العمرة الجديد

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال المعتمرين بعد الإعلان عن عودة موسم العمرة، عقب انتهاء موسم الحج، والذي اقتصر على 60 ألف حاج من السعوديين والجنسيات الأخرى المقيمة في المملكة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحماية الحجاج من تفشي العدوى بينهم.

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أول فوج من المعتمرين، على أن يتم استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل، بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، مع انتظار معرفة موقف المعتمرين المصريين من آداء مناسك العمرة، خاصة في ظل استمرار قرار السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها.

صحصاح: نجاح موسم الحج سبب عودة العمرة

وفي هذا الشأن، قال أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن انتهاء موسم الحج بشكل جيد، وبدون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا سهل من عودة موسم العمرة، لافتًا إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة وعلى استعداد للموسم.

أبرز ضوابط السعودية لعودة العمرة

وأضاف «صحصاح»، في حديثه مع «الوطن»، أن من بين الضوابط التي فرضتها المملكة السعودية، وعلمت بها شركات السياحة، دفع 200 ألف ريال سعودي كخطاب ضمان لكل شركة ستقوم بوكالة مع المملكة؛ لتأمين المعتمر، لافتًا إلى أنهم في الوضع الطبيعي يدفعون قيمة المعتمر كاملة قبل وصوله للسعودية، من بينها تكاليف سكنه وانتقاله وجميع المصاريف، لذلك يجب إعادة النظر في خطاب الضمان.

أسباب زيادة التكاليف على المعتمرين

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إلى أن شركات السياحة المصرية مستعدة وجاهزة لموسم العمرة بأي أشكال من الضوابط: «المهم الأمور تتحرك»، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة التكاليف على المعتمر بنسبة لا تتعدى 30% عن الأعوام السابقة؛ وذلك لأن كل فرد يخرج للعمرة يأخذ تكاليف فردين أو ثلاثة، حيث إن غرف الإقامة ستكون ثنائية وليست لأربع أو خمس أفراد كما في الظروف الطبيعية، فضلا عن تحرك حافلات النقل بنصف العدد: «الأتوبيس اللي بياخد 50 هيكتفي بـ25».

وأوضح «صحصاح»، أن عودة موسم العمرة بمثابة متنفس قوي لقطاع وشركات السياحة المصرية: «جاية في وقتها»، لافتًا إلى أنهم جاهزين له، واستغلوا فترة ركود أزمة كورونا في الاستعداد سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية أو العمرة.