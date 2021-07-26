عاجل.. اقتحام مقار لحركة «النهضة» الإخوانية في عدة مدن تونسية

أعلنت وسائل إعلام تونسية، عن اقتحام مقار لحركة «النهضة» الإخوانية في عدة مدن تونسية، وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية، إن محتجين بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة كبرى مدن الجنوب الغربي التونسي مساء أمس الأحد، باقتحام مقر الحركة وإتلاف كامل محتوياته.

كما قام آخرون بمعتمدية السند بحرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه. وتأتي هذه التطورات عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعفاء رئيس وزراء البلاد هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

من جانبه، دعا أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج في فيدو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، إلى توجيه تعليمات واضحة إلى أعوان المطار حتى يتمكنوا من القيام بعملهم.

وأوضح الورتاني، «ندعو السلطة توجيه تعليمات واضحة للاعوان نحن مستعدون للقيان بمهمنا على أكمل وجه لكننا لسنا مستعدين لدفع الفاتورة ككل مرة».

وأضاف الورتاني، «لا ولاء إلا لتونس ولا ولاء إلا للشعب التونسي نحن أمام معبر حدودي ونطلب تعليمات واضحة ومستعدين لتحمل المسؤولية القانونية».