«كنا نتابع خطاه».. سر رسالة الرئيس التونسي أمام ضريح «عبدالناصر»

يربط البعض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بالإطاحة بحكم الإخوان في تونس بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، مسترجعين زيارة «سعيد» لضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في أبريل الماضي، وما كتبه خلال هذه الزيارة في دفتر الزيارات تعبيرا على إعجابه بـ «ناصر»، ومواقفه التي مازالت حاضرة في أذهان الكثير من التونسيين، وخطبه التي لاتزال تلهب حماس الطامحين في مستقبل أفضل لبلدانهم.

وسجل الرئيس التونسي، كلمة في دفتر الزيارة، جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبدالناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه (فضائله). كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا حاضرة في أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة والحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد».

واشتعل الشارع التونسي بالمظاهرات الاحتجاجية اليوم الأحد 25 يوليو، ضد الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، وحزب حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، احتجاجًا على تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووفاة عديد من المواطنين بالعدوى، دون وجود حلول من الحكومة والمسؤولين.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.

كما قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه،وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، فى نبأ عاجل.

وقال الرئيس التونسى، قيس سعيد، «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها»، قائلا «من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».