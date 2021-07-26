«تونس الأحد في عيد».. ذهبية بالأولمبياد صباحا وثورة على الإخوان ليلا

الأحد 25 يوليو 2021، يوم لن ينساه التوانسة ففيه عاشت تونس يومًا للتاريخ بالنسبة له، بدأ في الصباح بتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية «أولمبياد طوكيو 2020»، وانتهى بمظاهرات وثورة على الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيشي، وحركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، وقرارات حاسمة في نهاية اليوم.

ذهبية تونسية في أولمبياد طوكيو

خامس ميدالية ذهبية لتونس في الأولمبياد، حققها أمس الأحد، أحمد الحفناوي، السباح التونسي، بعد فوزه في سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو 2020، على السباحين الأسترالي جاك ماكلوفن، والأمريكي كيران سميث، بفارغ نحو 0.16 ثانية، لتكون الميدالية الثانية لتونس في دورة طوكيو بعد فوز محمد خليل الجندوبي، السبت الماضي، بفضية التايكوندو لوزن 58 كجم.

وحسم «الحفناوي»، البالغ من العمر 18 عامًا السباق بآخر 50 مترا، حيث وصل إلى خط النهاية في 3 دقائق و43 ثانية و26 جزءً من الثانية.

عزل رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن «النواب»

وتكتمل فرحة تونس، بقرارت حاسمة خلال الساعات الأخيرة، منها إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وكذلك عزل هشام المشيشي، رئيس الحكومة من منصبه، فضلا عن قراره بتوليه رئاسة النيابة العمومية؛ لبحث جميع الأخطاء المرتكبة في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية، وتعين رئيس جديد للحكومة.

الرئيس التونسي يستجيب لمطالب الشعب

جاء ذلك بعد مظاهرات بدأها الشعب التونسي أمس الأحد، من أمام ساحة باردو بمحيط البرلمان التونسي، منتقلة إلى عدة ولايات أخرى، ضد الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، وحزب حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، اعتراضًا على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتفشي جائحة كورونا، وسقوط أعداد من الوفيات بالعدوى، وضعف الخدمات الطبية في المستشفيات.

«الإخوان» تتهم رئيس تونس بالانقلاب وتهدد بأنصارها

وقال الرئيس التونسي، خلال كلمته مع قيادات أمنية وعسكرية في اجتماعهم الطاريء، وبثتها وسائل الإعلام الرسمية: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص»، بينما وجه رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور والثورة، وذلك في مقابلته مع «رويترز»، لافتًا إلى أن أنصار «النهضة» سيدافعون عنها.

واندلعت المظاهرات أمس الأحد، من أمام ساحة باردو بمحيط البرلمان التونسي، وانتقلت إلى ولايات أخرى، نفذ خلالها المتظاهرين هجمات على مقرات حركة النهضة، وجماعة الإخوان الإرهابية، ما دفع قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع، ومحاولات التصدي للمتظاهرين، وغلق جميع المنافذ المتوجهة إلى محيط البرلمان، وذلك بالتزامن مع الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.