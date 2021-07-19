رامي صبري وأصالة ورامز.. الوسط الفني يدعم ياسمين عبدالعزيز بالدعاء

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد دخولها الرعاية المركزة، بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لجراحة.

رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري، دعمه لياسمين عبدالعزيز، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكتب معلقًا عليها: «ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم امين».

أصالة

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم.. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسّلامة آمين يارب العالمين».

رامز جلال

وكتب رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «اللهم بحق هذا اليوم الكريم اشف ياسمين عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم أمين».

سوسن بدر

نشرت سوسن بدر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتبت «بدر»: «اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام».

بدرية طلبة

ونشرت بدرية طلبة، عبر حسابها على «انستجرام»، مقطع فيديو يجمعها بـ ياسمين عبدالعزيز، من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية، وعلقت: «ألف سلامة يانور عيني، ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا، وربنا يبعد عنك العين».

خالد الصاوي

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورته بصحبة ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير».

وعلق الصاوي على الصورة: «أختي الجميلة ياسمين عبد العزيز، شفاكي الله وعافاكي، انتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائمًا، في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكي، لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي وبيتك وأبنائك ومحبينك في أفضل حال».

صبا مبارك

أعربت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن تمنيها الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا ياسمين».