عاجل.. الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

منع الجيش التونسي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمد، من الدخول إلى مبنى البرلمان، حسبما أفادت فضائية «العربية الحدث»، نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر مساء أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس نواب الشعب «البرلمان» ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بموجب الفصل 80 من الدستور، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما تولي «سعيد»، رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، كما تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».