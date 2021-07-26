فيلم الرعب «Old» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

حقق فيلم الرعب الأمريكي «أولد - Old» إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع منتزعًا صدارة إيرادات السينما الأمريكية، والفيلم من بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن.

ويسرد الفيلم قصة إحدى اﻷسر التي تقرر أن تقضي عطلتها بإحدى الجُزر الاستوائية، لكن هذه الجزيرة تحوي سرًا مظلمًا، حيث أنها تحوي على قوة غامضة تجعل اﻷشخاص يكبرون في السن كل نصف ساعة.

إيرادات السينما الأمريكية

وجاء فيلم «عيون الثعبان - سنيك آيز»، في المركز الثاني بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار، ويأتي الفيلم من بطولة هنري جولدينج وأورسولا كوربيرو وسامارا ويفينج ومن إخراج روبرت شوينتكه، وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة «الأرملة السوداء - بلاك ويدو»، والذي حقق إيرادات 11.6 مليون دولار، والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

وجاء في المركز الرابع فيلم «سبيس جام: ايه نيو ليجاسي» بإيرادات بلغت 9.5 مليون دولار، والفيلم من بطولة ليبرون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وعلى جانب آخر في مارس الماضي، كان فيلم الرسوم المتحركة «رايا والتنين الأخير» من إنتاج شركة «ديزني»، احتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، محققًا إيرادات بلغت 5.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم إلى 15.8 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 36 مليون دولار أخرى على مستوى العالم لترتفع إيراداته العالمية الإجمالية إلى 52.6 مليون دولار، والفيلم من بطولة كيلي ماري تران وأوكوافينا، وأخرجه دون هول وكارلوس لوبيز إسترادا.