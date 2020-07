بعد تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على نتفلكس.. تفاصيل فيلم The Old Guard

تصدر فيلم "The Old Guard"، من بطولة تشارليز ثيرون، قائمة أفلام نتفليكس الأصلية الأكثر مشاهدة، حيث وصل إلى 72 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى من عرضه على المنصة.. بحسب موقع Variety.

The Old Guard فيلم أكشن - مغامرات، صدر لأول مرة يوم 10 من الشهر الجاري، ومن إخراج جينا برينس-بيثوود.

الفيلم مدته ساعتين و5 دقائق.. ويشارك تشارلز ثيرون بطولة الفيلم كل من كيكي لين، ماتياس شوينارتس، ومروان كنزاري.

وبدأ تصوير الفيلم مايو 2019، في المغرب والمملكة المتحدة وفي استوديوهات شيبرتون في إنجلترا.

وشاركت تشارلز ثيرون في أكثر من 60 عملا فنيا وترشحت لعدد كبير من الجوائز، منها 3 أوسكار، وحصدتها مرة واحدة عام 2004 عن دورها الرئيسي في فيلم Monster.

كما ترشحت ثيرون لجائزة جولدن جلوب 6 مرات وحصدتها مرة، بالإضافة إلى ترشحها لجائزة "بافتا" 3 مرات.

أما المخرجة جينا برينس-بيثوود، 51 عاما، أخرجت أكثر من 15 فيلما، وتعمل حاليا على إخراج فيلم The Woman King .. كما كتبت 14 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.. بحسب موقع IMDB.

يذكر أنَّ منصة نتفلكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام، يوم 1 أغسطس من ضمنها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

و فيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

كما سيتمّ عرض فيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وفيلم You have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.