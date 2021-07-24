كوميديا وأكشن ودراما.. 3 أفلام ينتظرها الجمهور في أغسطس 2021 (فيديو)

تستقبل دور العرض السيمائي خلال الأيام المقبلة، مجموعة جديدة من الأفلام التي يبدأ طرحها خلال أغسطس المقبل، بعد انتهاء موسم أفلام عيد الأضحى، وتشمل قائمة الأفلام مجموعة مختلفة من الأعمال، حيث يبدأ الموسم الجديد في 4 أغسطس المقبل بطرح فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، حيث يعود هنيدي للسينما بعد فترة من الغياب منذ آخر أعماله في عام 2016، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويوم 11 أغسطس يصبح الجمهور على موعد مع طرح فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، وينتظر الجمهور طرح الفيلم حيث يعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية.

يشارك في بطولة «موسى» مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث الفيلم حول المهندس «يحيى» الذي يصنع إنسانا آليا يطلق عليه اسم «موسى»، وبعد ذلك تنقلب الأمور على الجميع.

وقال مخرج «موسى»: «الفيلم مشروع مهم جدا بالنسبة لي ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد في المحتوى والشكل السينمائي، وبشكر شركات الإنتاج اللي اتحمست لمشروع غريب (سينرجي فيلمز - نيوسنشري- أفلام مصر العالمية)... أول فيلم (روبوت) في الوطن العربي».

وبعدها بأيام، وتحديدا 18 أغسطس، يطرح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويضم مجموعة كبيرة من الأبطال، بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، مي سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوي، ومحمود حافظ.

ورغم طرح 3 أفلام، ما زال هناك مجموعة من الأفلام بانتظار عرض، حيث اتجه بعض المنتجين لتأجيل طرح أعمالهم بسبب الظروف التي فرضتها أزمة كورونا، وبينهم منتج فيلم «أشباح أوروبا» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، و«قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وهو بطولة جماعية للفنانين، خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي وغادة عادل، وفيلم «30 مارس» للمخرج أحمد خالد موسى، الذي تأجل عرضه بعد ما كان مقررا طرحه بنهاية العام الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي وصبري فواز، وفيلم «الكاهن» للمخرج عثمان أبولبن.