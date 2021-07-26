«واجهات الطوب الأحمر» ممنوعة بأمر الحكومة.. وإجراءات بالجملة ضد المخالفين

ذكرت وزارة التنمية المحلية، أنّها ستبدأ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه، عن المباني التي لم ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، مطالبة المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، يلزم أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات، للحفاظ على المظهر الجمالي والنسق الحضاري للشوارع والميادين، خاصة عواصم المحافظات.

لا مرافق لعقارات واجهاتها بالطوب الأحمر

وفيما يتعلق بالمباني الجديدة، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تعمل على استعادة المظهر الجمالي والعمراني للمباني، وثقل قيمتها العقارية، وإزالة أي تشوهات لحقت بها، لافتا إلى أنّ المباني والعقارات الجديدة، ملزمة وفق قانون البناء الموحد، بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها، وبالتالي لن يتم إدخال أي مرافق الفترة المقبلة، إلى العمارات السكنية، أو إلى مبانٍ تكون واجهاتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، وذلك لحين انتهاء تشطيب الواجهات.

اختيار لون الواجهات

وعن اختيار لون الواجهات، أكد قاسم أنّ الأمر متروك لكل محافظة، من خلال لجنة مختصة لاختيار اللون، بما يتناسب مع طبيعة المكان والطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية يعيد لها بريقها ورونقها، لافتا إلى أنّ كل المحافظات تركز على طلاء الواجهات، ومحافظة أسوان تتصدر كل المحافظات.

طلاء الواجهات شرط للتصالح في مخالفة البناء

وأشار إلى أنّ التصالح في مخالفات البناء، يلزم صاحب الشأن بطلاء الواجهات كشرط رئيسي ضمن الضوابط المحددة لإتمام عملية التصالح على العقار المراد التصالح بشأنه، وذلك لإضفاء طابع جمالي والقضاء على أي تشوهات بصرية أو عمرانية خلال الفترة المقبلة.

تطوير واجهات الشوارع الرئيسية والمحاور بالقاهرة

وتشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير وطلاء الواجهات بمختلف الأحياء، خاصة في الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين، وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنّ أحياء القاهرة تتابع أعمال تطوير الواجهات بالتعاون مع الأهالي والمجتمع المدني.

وأكد صابر لـ«الوطن»، أنّ المجتمع المدني يلعب دور كبير في مبادرات طلاء الواجهات وتحمل النفقات، خاصة في المناطق الشعبية، علاوة على مشاركة السكان من مناطق مختلفة في أعمال التطوير.