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«العربية»: راشد الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي

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سحر المكاوى
09:14 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
راشد الغنوشى

راشد الغنوشى

اعتصم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، أمام مقر البرلمان التونسي المغلق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية.

ويحاول «الغنوشي» دخول مقر البرلمان التونسي، إلا أن الجيش يمنعه، وفقا لـ«العربية».

وأصدر الرئيس التونسي عددا من القرارات أمس، إثر احتجاجات موسعة شهدتها البلاد، تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

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