أمين حركة «تونس إلى الأمام»: ندعم قيس سعيد ومعه في كل قراراته

أيدت حركة «تونس إلى الأمام»، القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وكتب عبيد البريكي، أمين عام حركة «تونس إلى الأمام»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: « لقد توجهت حركة تونس إلى الأمام منذ أشهر برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة داعية إلى إنقاذ البلاد وتفعيل الفصل 80، نحن مع كل القرارات».