القباج: توجيه رئاسي بتشجيع المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر، لمساعدة المصانع على مستوى المراكز والمحافظات لدعم صناعتهم ودورة العمل لديهم.

وأوضحت القباج، فى تصريحات لها، أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر، لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضا.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاحها معرض "ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لمدة شهر.

كما شهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور.

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مؤكدة أن المعرض يحمل رقم 14 لوزارة التضامن، والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأوضحت أن الهدف الاساسي لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة، وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" مارينا يضم 12 محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض علي الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم، بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.