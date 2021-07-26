عاجل.. حركة تنقلات الشرطة.. 70 قيادة أمنية جديدة وترقية أكثر من 10 آلاف ضابط

تعلن وزارة الداخلية خلال ساعات حركة تنقلات الشرطة لعام 2021، بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحركة التي تجرى في شهر يوليو من كل عام، والتي أعدها قطاع شؤون الضباط بالوزارة، حيث سيتم إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس، وسيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل.

حركة تنقلات الشرطة تستهدف تطوير آليات العمل الأمني

ووفقا لمصادر أمنية، فإن حركة تنقلات الشرطة تستهدف تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة، للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، على أن تشمل الترقية والمد لأكثر من 10 آلاف ضابط، ونقل وانتداب وتعيين نحو 70 قيادة أمنية جديدة كمديري أمن ومساعدين لوزير الداخلية.

قانون حركة تنقلات الشرطة

وتجرى حركة تنقلات الشرطة وفقالنص المادة 27 من قانون هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة في العام.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد، التي تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التي ترد على هذه المدد.

ويجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر حتى رتبة العميد. ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.