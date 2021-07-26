ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37876 حكما قضائيا

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وبينها ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 26 متهما، وتنفيذ 37876 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 81 قضية مخدرات بإجمالي 84 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 1٫050 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫096 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫977 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 930 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 135 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 140 جراما، كمية من مخدر شابو وزنت 140 جرامان كمية من مخدر الآيس وزنت 10 جرامات، و1433 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 25 متهما، وضبط 18 متهما بالبلطجة، وضبط 159 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21531 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهم واحد، وضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر الاستروكس، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2145 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.