كم كوبا من الماء يجب أن تشربه في اليوم؟.. استشاري تغذية يوضح

كشف الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، عن أهمية تناول المياه بصفة مستمرة، ودورها في حماية الجسم من الأمراض ومنع الإصابة بـ«السرطان»، قائلًا ينصح الخبراء بتناول 8 أكواب من المياه يوميًا، أي ما يعادل لترين ماء، بالإضافة إلى أي مشروبات أخرى، لكونه يحافظ على الصحة ونضارة البشرة، فضلا عن مد الجسم بالطاقة، وإنقاص الوزن.

وأضاف«جبران» في تصريح خاص لـ«الوطن»، لايوجد دليل علمي يتحدث عن شرب تلك الكميات، كما لا تنصح أية أدلة إرشادية رسمية بشرب هذه الكميات من الماء، مشيرًا إلى أنها ربما يكون مصدرها تأويل خاطئ لإرشادات من عقود مضت.

الإصابة بالجفاف أهم مشاكل عدم شرب المياه

وأكد «جبران»، أن شرب المياه لا غنى عنها، فهي تمثل نحو ثلثي وزن الجسم، وتحمل المغذيات والفضلات في مختلف أرجائه، كما تنظم المياه درجة حرارة الجسم وتعمل على تخفيف الاحتكاك بين المفاصل وامتصاص الصدمات، وتلعب دورًا أيضًا في أغلب التفاعلات الكيميائية داخل أجسامنا.

وتابع، الجسم يفقد البشر الماء من خلال التعرق والتبول وحتى التنفس، لذا لا بد من تعويض الكميات التي نفقدها من الماء لتلافي الإصابة بالجفاف، وفي حالة إصابة الشخص بالجفاف فهذا يدل على فقدان الشحص ما بين واحد واثنين في المئة من المياه في الجسم، ثم تتفاقم الأعراض، ما لم نشرب كميات كافية من السوائل، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.

وأشار«جبران» إلى أن النصائح التي تشجعنا على الإكثار من شرب الماء ولتفادي الجفاف، جعلتنا نظن أن الشعور بالعطش يدل على أننا مصابون بجفاف شديد، رغم أن الخبراء يجمعون على أننا لا نحتاج لشرب الماء إلا عندما نشعر بالعطش، ويشعر الدماغ نقص المياه في الجسم، ثم يطلق إشارات تجعلنا نشعر بالعطش لحثنا على شرب الماء، كما يطلق هرمونات تنبه الكليتين للحفاظ على الماء عن طريق تركيز البول.