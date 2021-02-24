شركة المياة بمحافظات القناة تستحدث إدارة لتقليل الفاقد

وافق اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استحداث إدارة عامة لتقليل الفاقد وذلك لتحديد نسبة الفاقد من المياه المنتجة من خلال مرقبة أجهزة القياس بكل منطقة، ودراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات، وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه على مدارالعام، واستمرارحملات حصر الوصلات الغير رسمية على مستوى محافظات القناة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بمحافظات القناة، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة تقدم جهودا كبيرة من أجل تحسين جودة خدمات الشركة لعملائها بإقليم القناة.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم للاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة، وبحضور سكرتيرى عموم محافظات القناة وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تم عرض الجهود، التي تبذلها الشركة لتحقيق الالتزام البيئي في محطات معالجة الصرف الصحي، والحرص الدائم على تقديم خطط الإصحاح البيئي للمحطات والتنسيق المستمر مع أجهزة شؤون البيئة بمحافظات القناة من أجل التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي. وأكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حرص الشركة على استمرار خطتها على جميع المحاور، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، قطاع المعامل والجودة بالشركة، وبيان احصائى باجمالى عدد العينات، التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاث، لتنفيذ جميع المهام والتحاليل المطلوبة، بصفة يومية، للتأكد من صلاحية المياة، وجودتها.

كما استعرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020، وشهر يناير 2021، والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية طبقا للقانون 458 لسنة 2017 لضمان تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع توصيل المياه لقرى شرق البحيرات بالقنطرة شرق ضمن مبادرة «حياه كريمة» بمحافظة الاسماعيلية، ومشروعات الإحلال والتجديد لمحطة مياه فايد المرشحة، ومحطة مياه جنيفة الجديدة بقطاع السويس وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاث.