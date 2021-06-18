تعرف على أماكن انقطاع المياة بالجيزة اليوم.. «منها فيصل ومتفرعاته»

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعة من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعه، وحتي الثامنه من صباح غدا السبت عن خط مياه الشرب قطر 1000 مليمتر المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع من المشروع القومي لمترو أنفاق «الجيزة».

المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياة خلال الاعمال

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلي أن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي: مساكن ضباط الرماية والشباب، وحدائق الأهرام، وكوم بكار، وعزبة جبريل، ومنشية البكاري، وغطاطي، وفيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، والهرم ومتفرعاته من الطالبية وحتي الرماية، لافتة إلى المتابعة الميدانية أثناء التنفيذ حتى إعادة الشيء لإصله.

الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع، مطالبا حي الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة.

توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب

وتُهيب محافظة الجيزة المواطنين والمستشفيات والمنشأت العامة والخاصة بتخزين ما يكفي من احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.

تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات

وساهمت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة خلال 3 سنوات في رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى 2.8 مليار متر مكعب لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

الانتهاء من تنفيذ مشروعات وإحلال وتجديد

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه سيتم خلال شهر حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه ببعض مناطق حى بولاق الدكرور عقب الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة وإضافة خطوط جديدة والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمة، لافتا إلى التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم والتي ستوفر 60 ألف متر مكعب / يوميآ مما سيساهم بشكل ملحوظ بتحسين الضغوطات فى مناطق شمال الجيزة.