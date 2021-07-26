خليفة حفتر: الشعب التونسي قضى على العثرة الأهم في طريق تطور الدولة
كتب:
شريف سليمان
12:20 م | الإثنين 26 يوليو 2021
القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر
أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، تأييده لانتفاضة الشعب في تونس ضد حركة النهضة الإخوانية.
وأثنى «حفتر» خلال تصريحات عبر قناة «ليبيا الحدث»، على ما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد من قرارات، جاءت استجابة لإرادة الشعب.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الليبية: «نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها».