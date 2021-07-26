خليفة حفتر: الشعب التونسي قضى على العثرة الأهم في طريق تطور الدولة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، تأييده لانتفاضة الشعب في تونس ضد حركة النهضة الإخوانية.

وأثنى «حفتر» خلال تصريحات عبر قناة «ليبيا الحدث»، على ما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد من قرارات، جاءت استجابة لإرادة الشعب.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الليبية: «نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها».