مصرع 9 أشخاص في انهيار جسر بمنطقة كينور الهندية «فيديو»

لقي 9 أشخاص حتفهم في انهيار أرضي وقع في ولاية هيماتشال براديش، شمالي الهند، اليوم الاثنين، نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها، وفق ما أفادت وكالة آسيا الدولية للأنباء.

وأضافت الوكالة، نقلا عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت، أن السيارة كانت تقل 11 شخصا، أصيب منهم اثنين، بالإضافة إلى أحد المارة، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيري بمنطقة كينور في ولاية هيماتشال براديش الجبلية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا كانوا في زيارة، وهم من دلهي ومناطق أخرى في الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيري في منطقة كينور، وتضرر مركبات أخرى؛ إذ انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التعازي القلبية لأسر أولئك الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث.. جميع الترتيبات جارية لعلاج المصابين في الحادث».

وفي ولاية مهاراشترا بغرب البلاد، لقي ما لا يقل عن 125 شخصا حتفهم في اليومين الماضيين، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية كبيرة وفيضانات.