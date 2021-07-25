ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا في الهند إلى 31.3 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 39742 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ونحو 535 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31371901 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 420551 حالة.

ارتفاع حصيلة الشفاء من الفيروس إلى 30543138 حالة

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى تسجيل 39972 حالة تعافي من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 30543138 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في الأردن، أمس السبت، أنها ستبدأ بتقديم لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا اعتبارا من اليوم.

وقالت الصحة الأردنية، في بيان، إن اللقاحات ستكون متوفرة في جميع المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات في كافة أنحاء المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح وزيرالصحة الأردني فراس الهواري، أن التلقيح سيكون اختياريًا لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويحتاجون إلى موافقة والديهم على أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن إعطاء لقاح «فايزر» الأمريكي، لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، لا يتعارض مع اللقاحات الأخرى التي تعطى لهذه الفئة العمرية.

وأكد الوزير الأردني أن لقاح كورونا سيكون روتينيا دوليا ويعطى بانتظام.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 569 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 746406 حالة.

كما سجلت الوزارة 485 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 763922 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 9948 حالة، وفقا لما وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».