ارتفاع أعداد ضحايا الانهيارات الأرضية غرب الهند لـ32 قتيلا

أعلن مسؤولون في حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد ضحايا الانهيارات الأرضية الناتجة عن الفيضانات بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على غرب الهند إلى 32 قتيلا على الأقل، فضلا عن أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت نيدهي تشودري، المسؤولة في منطقة رايجاد في الولاية الواقعة غربي البلاد، حسب ما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إنّه جرى إنقاذ أكثر من 1000 عالق فوق أسطح المنازل والحافلات، لافتة إلى أنّ المنطقة شهدت ثلاثة انهيارات أرضية.

وأضافت تشودري أنّ مستوى مياه الأمطار انخفض اليوم، ما سيسهل على فرق الإنقاذ عملية البحث في المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلامية محلية بأنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرين إثر انهيار منزل اليوم بسبب الأمطار الغزيرة على ولاية مومباي غربي البلاد.

وكانت البحرية الهندية أعلنت نشر طائرات مروحيات لإجلاء العالقين، كما أرسلت فرق الإنقاذ وقوارب إلى المناطق المتضررة.

والهند عادة ما تشهد انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم هطول الأمطار الموسمية، الذي يبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار البنية التحتية للبلاد.