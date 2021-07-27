«الأرصاد»: موجة حارة تضرب البلاد ابتداء من الأسبوع المقبل

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة حارة يشهدها الطقس من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل مفاجئ لتصل إلى 44 في محافظات الصعيد و41 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة، مضيفا أنه يسود الطقس ارتفاع شديد في الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بداية الموجة الحارة سيكون بداية من يوم السبت المقبل، وذلك على كل المحافظات وسوف تستمر لمدة 5 أيام، وتختلف درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى، حيث ترتفع الحرارة بشكل كبير في محافظات الصعيد وتنخفض في محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة الأيام المقبلة..

ارتفاع شديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة يوم الأربعاء :

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة يوم الخميس

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.