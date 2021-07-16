ابتكار «طلاب هندسة» كفر الشيخ.. محطة تحلية بـ«70 ألف جنيه»

لأن المياه هى الحياة، فقد وقع اختيارهم على إنشاء وحدة تحلية للمياه تُدار بالطاقة الشمسية، فعكفوا على إنشائها ليكون مشروع تخرجهم، هم 7 طلاب بقسم هندسة القوى الميكانيكية بجامعة كفر الشيخ.

«

«اخترنا إنشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وقدرنا ننفذ المحطة بدعم نقابة المهندسين فى كفر الشيخ فى 4 شهور بـ70 ألف جنيه»، يقولها الطالبان عبدالرحمن البنا وعمرو اللقانى، المشاركان فى المشروع.

إسماعيل الشناوى ومنة الله الخياط، قالا إن الوحدة تتكون من نظامين، وهما المجمع الشمسى، المسئول عن تسخين المياه، باستخدام مرآة فولاذية على شكل قطع مكافئ لتركيز أشعة الشمس، لتسخين المياه المتدفّقة عبر أنبوب نحاسى، ويدخل الماء ذو درجة الحرارة المرتفعة إلى غرف التبخير، ثم يُجبر بخار الماء على الدخول إلى منطقة استخلاص الحرارة بشبكة سلكية لإزالة الرطوبة لحبس قطرات السائل العالقة فى الطور الغازى.

وقال كريم البهنسى ومحمد الشافعى إنه تم استخدام المبادل الحرارى من نوع الأنبوب ذى الزعانف بسعة تبريد 495 وات، وهو المسئول عن استخلاص الحرارة من بخار الماء، بحيث نتمكن من استغلال الحرارة المستخرجة من البخار، حيث يعمل الفراغ كعازل يقلل بشكل كبير من فقدان الحرارة، وأدى تفريغ غرف التبخير متعدّدة المراحل إلى 0.6 بار، إلى خفض درجة حرارة غليان الماء، كما يعمل الفراغ كقوة دافعة توجه بخار الماء إلى الشبكة السلكية، ومن ثم إلى أنابيب المكثف لإتمام عملية التحلية.