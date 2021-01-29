شروط التقديم للدراسات العليا بالفصل الشتوي بـ«هندسة كفر الشيخ»

أعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التقديم للدراسات العليا بالكلية الهندسة، وذلك حتى 31 يناير الجاري.

وقالت الكلية عبر موقعها الرسمي، إن التقديم متاح في نحو 9 أقسام، وللتعرف عليها اضغط هنــــــا

كما يمكنك التعرف على الخطاب المطلوب وطبعه قبل التقديم من هنــــــا

وتعد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، من أقدم الكليات، إذ جرى إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 بتاريخ 25 / 11/ 1976 بإنشاء كلية الهندسة ضمن كليات جامعة طنطا، وأعلن في عام 1984، عن طلب أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة للعمل بالكلية وتم تعيين عدد منهم بالفعل في أقسام الهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، ولم تفتح الكلية أبوابها طوال السنوات التالية حتى بداية العام الجامعي 1990/1991 وذلك لعدم وجود مبنى مناسب وعدم توافر الإمكانات المادية لتجهيز ورش ومعامل الكلية.

كلية الهندسة تُعد من أقدم كليات كفر الشيخ

وفي أغسطس 1990 قدمت محافظة كفر الشيخ عرضا لافتتاح كلية الهندسة على أرض المحافظة، ومن المعروف أنه يوجد فرع لجامعة طنطا بكفر الشيخ كان يضم في ذلك الوقت كلية الزراعة وكلية التربية وكلية الطب البيطري وفرع كلية التجارة، كما أهدت المحافظة لجامعة طنطا المبنى السابق لتبدأ بة الدراسة بكلية الهندسة تبرع أهالي كفر الشيخ بدعم مالي من حصيلة الجهود الذاتية بلغ حوالي 900000 جنية للمساهمة في عمليات تجهيز ورش ومعامل الكلية.

كما بدأت الدراسة بالكلية في يوم السبت الموافق 27/10/1990 بالفرقة الإعدادية وتم قبول 70 طالبا عن طريق التحويل من كليات الهندسة بالجامعات الأخرى ، وبدأ على الفور الاستفادة من الدعم المالي المقدم من أهالي محافظة كفر الشيخ فتمت إجراءات شراء أو تركيب وتشغيل الورش الميكانيكية التي يحتاجها طلاب الفرقة الإعدادية فتم تجهيز الورش «ورش الخراطة وتشغيل المعادن، ورش الحدادة واللحام، ورشة النجارة، ورشةالسمكرة، ورشة البرادة».

كما تم تجهيز معمل للحاسب الآلى لتدريب طلاب الكلية بمختلف سنوات الدراسة وقد صدرت موافقة السيد الوزير على اللائحة الداخلية للكلية بتاريخ 13 / 8 /1997، وتم نقل الكلية إلى مقرها الجديد في صرح عظيم تم تصميمه وانشاؤه عن طريق فريق عمل متميز من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

تهدف إلى أن تكون كلية عصرية ذات مكانة محلية وأقليمية

تهدف كلية الهندسة إلى أن تكون كلية عصرية ذات مكانة محلية وإقليمية متميزة تتسم بالجودة، حيث إنها مؤسسة تعليمية حكومية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمى وكسب ثقة المجتمع فى خريجيها وتقديم خدمات مجتمعية وبيئية لتحقيق الميزة التنافسية لرفعة شأن الوطن فى اطار أخلاقيات مهنية رفيعة، كما تهدف لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة فى مختلف المجالات الهندسية التى تلبى احتياجات المجتمع وتتطلبها مجالات التنمية الشاملة وتوفير المؤهلين فى التخصصات الهندسية الجديدة والمستحدثة التى يتطلبها سوق العمل.

كما تعمل على توفير تعليم متميز يسهم فى اعداد المهندسين والعلماء والمبدعين الذين يمثلون الثروة الحقيقية اللازمة لتقدم المجتمع، فضلاً عن التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجي، وإجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التى ترتبط بمشكلات المجتمع وبرامج التنمية فى مصر بصفة عامة ووسط الدلتا بصفة خاصة.

وتهدف لتقديم الخبرات الاستشارية للهيئات والمؤسسات الانتاجية وقطاع الخدمات من أجل خدمة البيئة وتنمية المجتمع من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص، والتأكيد على القيم الانسانية النبيلة وتعميق احترام الذات والولاء للوطن والمحافظة على المبادئ الأصيلة للمجتمع المصري، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية من خلال تقديم خدمة تدريبية متميزة للمهندسين والفنيين فى مختلف التخصصات، ودعم وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الكلية والمؤسسات العلمية والجامعات المحلية والعربية والعالمية.