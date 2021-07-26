حقيقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رصدت محركات البحث عبر الإنترنت، مزيدا من عمليات البحث عن الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة، وزادت بعدها التساؤلات، إن كانت الحكومة ستصرف دفعة جديدة من منحة العمالة غير المنتظمة أم لا.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. حقيقة أم شائعة؟

وقالت مصادر حكومية، إنّ بعض الصفحات المزيفة والوهمية على فيس بوك، والمنسوبة زورا لوزارة القوى العاملة، وضعت صورة مدونا عليها «الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة»، ويتعمّد مديرو هذه الصفحات، ترويج شائعات بشأن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، ويتواصلون معهم عبر أرقام الهواتف، ويرسلون إليهم رسائل مزيفة.

القوى العاملة تنفي وجود صفحات لها على فيس بوك عن منحة العمالة غير المنتظمة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدولة صرفت منحتين للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة في مايو 2020، ثم قرر الرئيس صرف منحة جديدة للعمالة في يناير 2021، وصرفت الحكومة المنحتين على 6 دفعات بداية من مايو 2020 حتى أغسطس 2021، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها، نفت وزارة القوى العاملة، صدور أي قرارات بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، أو فتح باب التسجيل أو الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، في أي من مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وكانت وزارة القوى العاملة أكدت في وقت سابق، أنّها رصدت اتصالات جرت ووصلت للعمالة المصرية ممن وصفتهم بمجهولين، يطلبون منهم مبالغ مالية مقابل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بشكل ثابت، محذّرة العمالة غير المنتظمة من الوقوع في فخاخ نصابين ينتحلون صفة موظفين بوزارة القوى العاملة، للنصب عليهم والحصول على أموال منهم دون وجه حق.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة القوى العاملة، حصر العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات لتكوين قاعدة بيانات لهم، من أجل توفير الرعاية الكاملة اجتماعيا واقتصاديا.