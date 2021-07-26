نماذج أسئلة الإنجليزي تصل إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة الأولى "الإنجليزي"، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويؤدي صباح اليوم الإثنين، طلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الفيزياء، في الأسبوع الثالث لامتحانات الثانوية العامة 2021، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالعدوى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منتظمة، دون أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، كما جرى تحويل 191 محضر غش للنيابة العامة، موضحا أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام.

وأكد شوقي لـ«الوطن»، إنّ جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 معقمة تماما للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل اللجان وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

وأوضح أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة، وأسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة عن الأخرى، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.