محلات ومطاعم ومقاهي.. غلق 600 ألف منشأة بسبب كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات المحال العامة لمواعيد الغلق والفتح والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بلغ 600 ألف منشأة من محلات ومطاعم وكافيهات وسناتر وخلافه، وذلك في الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى اليوم، أي على مدار 8 شهور.

وأضاف مساعد الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حصيلة غلق المحلات المخالفة لمواعيد الغلق واتباع الإجراءات الوقائية، بلغت نحو 105 آلاف و964 محلًا، كما تم إغلاق 98 ألفًا و456 مقهى وكافيه، بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى غلق 77468 سوقًا مخالفًا.

بينما بلغ عدد المطاعم المخالفة التي أغلقت إلى 76372 مطعمًا، وغلق 87542 ورشة خالفت مواعيد العمل، فضلا عن غلق 77173 قاعة وسرادق أفراح وعزاء، بالإضافة إلى غلق 77049مركزًا للدروس الخصوصية.

متابعة مواعيد غلق المحلات

وأشار «قاسم» إلى متابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والورش والمقاهي والأنشطة المختلفة وعدم التهاون مع المخالفين، علاوة على تسيير لجان متابعة وحملات مستمرة لتحقيق النظام وإنفاذ القانون على المخالفين.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا دون تهاون في الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحلات وتسيير حملات لمتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية، والتشديد على ارتداء الكمامة فى المنشآت والتجمعات ووسائل المواصلات وفرض غرامة مالية فورية على المخالفين قيمتها 50 جنيهًا.

عمل المحلات

وتتضمن مواعيد فتح وغلق المحلات يوميًا من السابعة صباحًا، والغلق فى الحادية عشر مساءً صيفًا، وفى أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتم مد فترة العمل ساعة ليصبح ميعاد غلق المحلات الثانية عشر منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية

مواعيد المقاهي والمطاعم

أما المواعيد الصيفية لعمل المطاعم والكافيهات تنطلق من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام الإجازات الرسمية والخميس والجمعة مع اتباع الإجراءات الوقائية من الالتزام بنسبة تشغيل 70% والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات أحادية الاستعمال، واستمرار حظر الشيشة والحد من التجمعات وارتداء الكمامة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم؛ للحد من انتشار الفيروس، مع استثناء خدمة التيك واى بالنسبة للمطاعم وعلى مدار 24 ساعة، كما يتم استثناء الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين.