بفائدة 5%.. كيف تحصل على قرض لتمويل مشروع البتلو؟

يعد مشروع تربية البتلو بغرض الذبح من أنجح المشروعات الزراعية في الوقت الحالي، وبعد ما يقرب من 5 أعوام من بدء المشروع لا تزال الحكومة تتوسع في المشروع، حيث بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 30 ألف مستفيد تم تمويلهم بحوالي 4.9 مليار جنيه.

وبالأمس أعلنت وزارة الزراعة تمويل المشروع بـ 323 مليون جنيه إضافية لعدد 2350 مستفيدا جديدا، وذلك بفائدة 5%، كما كلف مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء كانت الأصناف محلية أو مستوردة مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها، فكيف يمكن الاستفادة من المشروعات وما هي الفرص الاستثمارية المتاحة.

- يجب توفير رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط مزرعة إنتاج حيواني يمكن أن تستوعب أكثر من 10 رؤوس.

- لصغار المربين والمستفيدين بـ10 رؤوس فيما أقل يتم الاكتفاء بمعاينة للحظيرة للتأكد من مدى الملاءمة للتربية والتسمين.

- أما الفئات التسليفية للشراء فهي بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و5 آلاف جنيه لتغذيتها، على أن يتم تمويلها من البنك الزراعي.

كيفية الحصول على الموافقة

- يتم التقدم بطلب الحصول على قرض البتلو إلى قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة والسمكية بالمركز التابع له أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة.

- أما الأوراق المطلوبة فهي صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة.

- يشترط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد في حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.

- يجب توفير شهادة حسن السير والسلوك المعروف بـ«فيش وتشبيه».

ماذا بعد توفير الأوراق المطلوبة؟

- يتم إجراء معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم مديرية الطب البيطري، وإدارة الإنتاج الحيواني التابعه لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة وكذلك البنك الزراعي المصرى وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

- في حالة التمويل لشراء 10 رؤوس فأقل يتم الصرف على دفعة واحدة من البنك الزراعي المصري.

- أما في حالة التمويل لأكثر من 10 رؤوس من الأسواق فيجرى الصرف على دفعات على ألا تزيد الدفعة على قيمة 10 رؤوس ويجرى التأمين عليها إلى أن يجرى صرف قيمة التمويل بالكامل.

- يتيح المشروع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين وهو ما يساعد صغار المربين، حيث يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من البنك الزراعي المصري.

الأعلاف المطلوبة في التسمين

تعتمد مشاريع مزارع تربية البتلو دوما على التغذية المركزة والغنية نظرا لإنتاجية البقرة في المزرعة، وتغذية الأبقار تعتمد على عدد من العناصر الغذائية المهمة لإنتاج اللبن، وتختلف من دولة لأخرى، حيث قام باحثو جامعة كاليفورنيا، Davis، بتغذية الأبقار الحلوب بالأعشاب البحرية في محاولة للحد من تأثير انبعاثات غاز الميثان على ظاهرة الاحتباس الحراري، وأضاف الباحثون كميات صغيرة من طحالب المحيطات إلى غذاء عشرات أبقار الهولستين، أو ما يعرف بالبقرة الهولندية، بعد تحليتها بدبس السكر لإخفاء المذاق المالح.

ومن أبرز الأعلاف الطاقية التي تتغذى عليها الأبقار هي الأعلاف التي تمد البقرة بالطاقة تتميز بوفرتها وتنوعها وانخفاضها أثمنتها مقارنة مع باقي الأعلاف، يمكن أخذ هذا النوع من «الطاقة» من الحبوب على وجه الخصوص مثل الشعير والذرة والخرطال وباقي أنواع الحبوب، ويمكن الحصول عليها من خلال كود خصم أي هيرب أو كود خصم بوتس.

بينما الأعلاف البروتينية هي الأعلاف التي تمد البقرة بالبروتين الضروري لتكوين اللحوم والحليب، نحتاج إليها بنسب أقل من نسب الطاقة، لكنها غالبا ما تكون أغلى ثمنا من الأعلاف الطاقية، ومن أبرز الأعلاف التي تمد الأبقار بالبروتينات اللازمة نجد القطاني «مثل الفول والجلبانة وباقي أنواع القطاني» والبرسيم أو الفصة كما يطلق عليها في بلدان المغرب العربي.