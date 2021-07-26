المعاهد الأزهرية عن امتحان التاريخ للثانوية العامة: «زيرو مشاكل»

قال أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان مادة التاريخ اليوم لطلاب الثانوية الأزهرية ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، مر بسلام دون مشاكل أو شكاوى، من الطلاب بخصوص الامتحان أو الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعملية التنظيمية للامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأضاف عبد العظيم في تصريحات لـ «الوطن»: أن امتحانات الثانوية الأزهرية حتى الآن، وصلت إلى مرحلة «زيرو مشاكل»، متابعا: فعلى مدار أيام الامتحانات سواء للقسم العلمي أو الأدبي لم نتلق أي شكاوي من صعوبة الامتحانات، كما أن العينات العشوائية للتصحيح جميعها مبشرة حتى الآن.

امتحان مادة التاريخ

وأدي طلاب القسم الأدبي اليوم الاثنين امتحان مادة التاريخ، في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، ولمدة ساعتان ونصف الساعة، وأغلقت في الحادية عشر والنصف صباحا.

وجرى امتحان مادة التاريخ، وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

وبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، رقمي «واتساب» للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمان الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأشارت الغرفة إلى أنَّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.