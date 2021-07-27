في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن أبراج السكن البديل بمثلث ماسبيرو

تعد منطقة مثلث ماسبيرو، ضمن المناطق التي حظيت باهتمام الدولة لتطويرها، حيث تغيرت ملامح المنطقة بشكل كامل، بعدما تبدلت المباني العشوائية، التي جار عليها الزمان، بأبراج عالية، يصل ارتفاعها إلى 18 طابقا، حيث تتراص الأبراج بجوار بعضها البعض، لتشعرك للوهلة الأولى أنها كيان واحد عملاق، ليس له مثيل أو شبيه في المناطق المحيطة به، كما لا يخطر ببالك أن هذه هي منطقة مثلث ماسبيرو التي عانت من العشوائية لسنوات عدة.

وفضل أكثر من 70% من سكان منطقة ماسبيرو، الحصول على مقابل مادي، كونه مناسبًا ومرضيًا بالنسبة لهم، حيث حدد صندوق تطوير العشوائيات 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعما اجتماعيا.

أما الـ30% الباقيين من السكان، فبعضهم اختار الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات ونسبتهم نحو 9%، وجرى تسكينهم بالفعل، والبعض الآخر فضل العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، والسكن فيها سواء بالإيجار أو التمليك، ونسبتهم 21%.

وشملت خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشروع الإسكان البديل، لتوفير وحدات سكنية لأهالي المنطقة الذين فضلوا الرجوع والسكن بها عقب الانتهاء من التطوير.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو.

مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو

1- يضم مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، برجان للإسكان البديل.

2- يضم برجين الإسكان البديل 18 طابقا، بإجمالي 936 وحدة سكنية.

3- يضم المشروع برج إداري يتكون من 18 طابقا، وبرج استثماري يتكون من 23 طابقا.

4- يتكون الطابق الأول من الأبراج، من محال للنشاط التجاري لخدمة سكان الأبراج، والبدروم والدور الأول علوي مخصصين لجراجات السيارات، والدور الأرضي تجاري، كي يكون متنفسا لسكان الأبراج.

5- تتصل الأبراج السكنية، داخل مشروع السكن البديل داخليا.

6- تتكون الأبراج السكنية، من 5 بنايات، وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف ومطبخ و2 حمام وصالة.

7- ستتم عودة أهالى مثلث ماسبيرو، وتسكينهم داخل مشروع الإسكان البديل، تزامنا مع نهاية المشروع، والمحدد له نهاية العام الجاري.