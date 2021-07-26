«لو جوزك ضربك أو عنفك» مراكز استضافة المرأة «هتستقبلك».. اعرفي العناوين

تواجه عدد من السيدات مجموعة كبيرة من المشاكل الأسرية، كأن تتعرض بعضهن للتعنيف من قبل الأسرة أو الزوج، ولا تجد مكاناً تلجأ إليه، وهنا تأتي أهمية مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحي ومفيد لهن وللمجتمع.

فإذا كنت واحدة ممن يتعرض للتعنيف أو سوء معاملة، وأردتي الاستفادة من الخدمة التي تقدمها الوزارة، فإليكي مجموعة من الخطوات والإجراءات نستعرضها في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1) مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري.

2) ألا يقل السن عن 18 سنة.

3) تعرض السيدة لعنف.

4) سداد الرسوم في حالة وجود دخل وعدم توافر مقر دائم لإقامتها.

5) قبول مدة الإقامة التي تحددها لجنة الإشراف.

6) استيفاء شروط اللياقة الصحية.

المستندات المطلوبة

1) صورة من بطاقة الرقم القومي.

2) صورة صحيفة الحالة الجنائية.

3) عدد 2 صورة شخصية.

4) مفردات مرتب.

٥)شهادة صحية.

6) إيصال سداد رسوم الإقامة.

الإجراءات

1) تقديم طلب الالتحاق بالمركز.

2) تقديم المستندات المطلوبة.

3) سداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت.

4) عرض الحالة على اللجنة المحلية.

5) التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.

6) التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى للتأكد من عدم ازدواجية الخدمة للمستفيدة.

عناوين ومراكز استضافة وتوجيه المرأة

1) محافظة القاهرة ويقع مركز استضافة المرأة بـ17 شارع أسماء فهمى بارض الجولف بمدينة نصر.

2) محافظة الجيزة ويقع مركز استضافة المرأة بالحي السادس المجاورة الأولى بمحطة دولسى بـ6 أكتوبر بجوار سنتر الزعيم.

3) محافظة الإسكندرية ويقع مركز استضافة المرأة بشارع مسجد مصطفى كامل بقسم سيدى جابر.

4) محافظة بني سويف يقع مركز استضافة المرأة بشارع 23 يوليو بمبنى الإدارة الاجتماعية لمركز بني سويف.

5) محافظة الدقهلية يقع مركز استضافة المرأة بملحق دار الأمل للمسنين.

6) محافظة المنيا يقع مركز استضافة المرأة بقرية ماقوسة شارع البوسطة.

7) محافظة الفيوم يقع مركز استضافة المرأة بشارع إسماعيل الدورى بالمساكن الاقتصادية بالحادقة، خلف الأمن الغذائي، الدور الأول.

8) محافظة القليوبية يقع مركز استضافة المرأة بشارع كلية الطب أمام نادي بنها الرياضي.