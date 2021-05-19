عناوين مراكز استضافة المرأة المعنفة.. وتفاصيل الإقامة بها

تعمل مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، على حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف، وتأهيل الناجية من العنف، حتى تتعافى جسديا واجتماعيا، من خلال تقديم الدعم النفسي والقانوني والصحي والاجتماعي لها.

شروط الإقامة بمراكز استضافة المرأة

ووضعت وزارة التضامن العديد من الشروط لاستضافة المعنفات بمراكز استضافة المرأة كالتالى:

- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة البدنية والعقلية.

- أن تكون المرأة أو الفتاة معرضة للعنف.

- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.

إجراءات الإقامة بدور استضافة المرأة المعنفة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للإقامة تتمثل فيما يلي:

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.

- أن تسدد الرسوم التي تقرها لجنة الإشراف وفقاً للبحث الاجتماعي.

- تقديم طلب الالتحاق للمركز.

- سداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهى ربع الدخل الثابت.

- تعرض على لجنة محلية.

- التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى للتأكد من عدم ازدواجية الخدمة المستفيدة.

المستندات المطلوبة

- شهادة صحية.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية.

- مفردات مرتب إذا كانت عاملة.

- إيصال سداد رسوم الإقامة.

وترصد «الوطن» أماكن مراكز استضافة المرأة المعنفة كالتالى:

- محافظة القاهرة: يقع مركز استضافة المرأة بـ17 شارع أسماء فهمى بارض الجولف بمدينة نصر.

- محافظة الجيزة: يقع مركز استضافة المرأة بالحي السادس المجاورة الأولى - محطة دولسى بـ6 أكتوبر بجوار سنتر الزعيم.

- محافظة الإسكندرية يقع مركز استضافة المرأة بشارع مسجد مصطفى كامل- قسم سيدى جابر.

- محافظة بني سويف يقع مركز استضافة المرأة بشارع 23 يوليو بمبنى الإدارة الاجتماعية لمركز بني سويف.

- محافظة الدقهلية يقع مركز استضافة المرأة بملحق دار الأمل للمسنين.

- محافظة المنيا يقع مركز استضافة المرأة بقرية ماقوسة شارع البوسطة.

- محافظة الفيوم يقع مركز استضافة المرأة بشارع إسماعيل الدورى بالمساكن الاقتصادية بالحادقة - خلف الأمن الغذائى - الدور الأول.

- محافظة القليوبية يقع مركز استضافة المرأة بشارع كلية الطب أمام نادي بنها الرياضي.