اليوم.. 256 ألفا و366 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، البالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة علم النفس والإجتماع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهي يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات مستمرة، حيث أن أعمال التصحيح تتم إلكترونيا، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحا أنه لن يسمح بتدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم رصد 210 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، موضحا أن جميع الطلاب الغشاشين سينالوا عقاب رادع، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل منضبط، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بشكل منضبط دون أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا في أول تعليق له على تصريحات الطلاب بشأن صعوبة الامتحانات: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة بتقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل».

وأضاف شوقي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، وضعت بمعايير معينة وفقا لما تم تدريسه على مدار العام الدراسي، وجميعها أعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا مستمرة، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.