أخبار الطقس اليوم.. حرارة ورطوبة ورياح نشطة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الثلاثاء وفقًا لخبرائها، إحيث يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 33 24

مطروح 30 24

السلوم 33 24

سيوة 37 21

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 21

نويبع 39 28

طابا 35 23

كاترين 35 20

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27