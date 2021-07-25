«الأرصاد» تكشف موعد الموجة الحارة على البلاد.. نسب الرطوبة تصل لـ 92%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة اليوم، عن موعد الموجة الحارة، والتي من المقرر أن تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الحالي على أغلب الأنحاء، وتتراوح معها نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري بين 73 و82%، فيما تتراوح بين 83 و92% على السواحل الشمالية.

موعد الموجة الحارة

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، يكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء، أنّه من المتوقع تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، ويعمل ارتفاع نسبة الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، كما أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.