الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة: درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ43

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة مئوية، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.