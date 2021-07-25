«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في حالة الطقس بالقاهرة اليوم وغدا.. والعظمى 34

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء فى القاهرة خلال هذه الأيام ستشهد تحسنًا واضحًا، وهو ما سيظهر في انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف: «سنشهد أجواء ممتعة اليوم وغدًا، والرطوبة أقل خاصة على المناطق القريبة جدًا من شواطئ البحر المتوسط، وكلما دخلنا في المناطق الداخلية ارتفعت نسبة الرطوبة، وستصل درجة الحرارة إلى 34 مئوية في القاهرة، وهناك نشاط للرياح من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والسحب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن سحبًا متكونة في سماء السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تساعد على انخفاض درجة الحرارة، كما أن نشاط الرياح يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة أيضاً سواء فى ساعات النهار أو الليل.

وتابع «شاهين»، بأن البلاد ستشهد بداية من بعد غد الثلاثاء زيادة طفيفة على مستوى درجات الحرارة، وستصل إلى 36 درجة في القاهرة، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

وذكر مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سواحلنا الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح والإسكندرية وبورسعيد وبلطيم ورشيد تشهد درجات حرارة منخفضة تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة وستبدأ في الزيادة، في وجود نشاط للرياح وهو ما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة، كما ترتفع الامواج وبخاصة على شواطئ السواحل الشمالية الغربية حيث يصل إلى 1.5 متر و2 مترين وهو ما يعوق الاستمتاع بالمصايف».