مصادر: البنوك تستقبل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

ما يزيد عن 100 يوم، انتظرها المواطن للإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، التي وجه بإطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير سكن كريم لكل مواطن مصري.

وأكدت مصادرمصرفية، أن البنوك تستقبل حاليا المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، التي أعلن عنها في 13 يوليو الجاري، بعد إعلان تفاصيل المبادرة رسميا من البنك المركزى المصري، بشروط واضحة ومفصلة، لكل من يرغب في الاستفادة من تلك المبادرة التي تنطبق على محدودي الدخل الذين تحدد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

شرطا أساسيا يتعلق بالدخل

وبحسب ما أعلن في المبادرة، فإن هناك شرطا اساسيا يتعلق بالدخل، فيجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف للأسرة، وقيمة الوحدة تصل إلى 350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وهناك عدد من المشروعات التي تطرح من قبل وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات، تتوافق تلك المشروعات مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وأعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن أول المشروعات التي ستطرح ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، بأسعار تبدأ من 165 ألفا وحتى 310 آلاف جنيه.

شراء كراسة الشروط

وأوضحت مي عبدالحميد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت: «بعد شراء كراسة الشروط يسدد جدية الحجز التي تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، وفقا لكل طرح جديد؛ إذ يعلن أسماء المتقدمين الذين تم الموافقة عليهم والمستوفين للشروط، ويتم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية؛ إذا كان تسليم المشروع بعد 3 سنوات.

حالة الإسكان المتوسط

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه في حالة الإسكان المتوسط، فستطرح وزارة الاسكان عددا من المشروعات، بداية من شقق الإسكان المتوسط، وسكن مصر ودار مصر ومشروع جنة؛ إذ تتراوح الأسعار بين 360 ألفا ومليون و400 ألف جنيه.

ولخصت المبادرة الشروط الواجب توافرها في الوحدات محل التمويل، بأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، ومسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.