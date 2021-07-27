حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور شخصية عاطفية ورومانسية ويُقدر الود والانسجام الذي يسعى من خلالهم إلى تكوين أسرته الصغيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك رؤساء أو زملاء مخلصون.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة وصداقات ولقاءات مفيدة تنجح في توطيدها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.