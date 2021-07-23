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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:36 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يلجأ له المقرّبين منه لطلب النصيحة عند حدوث المشاكل، رغم أنه تسم بالانطوائية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالجرأة، تحقق تطورًا وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

فينوس وعطارد يدعمانك وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل. 

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