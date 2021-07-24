حظك اليوم برج الثور السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يكره مولود برج الثور الفضول وأن يتدخل أحد في شؤونه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة كي تجعل المحيطين بك يحترمون آراءك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.