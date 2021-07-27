حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء لديه القدرة على تكوين صداقات عديدة، حيث يترك أثرًا في كل علاقة يمر بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون يقظا في خطواتك، وكن موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس في وضع معاكس تدفعك للتمرد.. حاول أن تحسن التصرف واجتهد أن تتواصل بشكل جيد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.