حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتسم بحس الفكاهة، وأبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في عملك ونفقاتك من أجل تأمين مستقبلك واليوم مناسب للتخطيط لذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس في منزل العلاقات ويجعلك ذلك مرنا في علاقتك بمن حولك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.