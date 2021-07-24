حظك اليوم برج الجوزاء السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شديد الإخلاص في حبه، ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

القمر المكتمل في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط.. الفلك يساعدك اليوم أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.