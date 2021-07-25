حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه عديم التركيز وغير منظم، فهو غير ثابت في حبه للأشياء من حوله، حيث يكره القيود والروتين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش؛ في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.