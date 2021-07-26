مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في تصادم «توك توك وتروسيكل» بشبين القناطر

لقي سائق مصرعه، وأصيب 3 آخرين جراء اصطدام توك توك وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة بطريق «شبين القناطر – الاحراز»، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث وندب المهندس الفني لإعداد تقرير حول الحادث وملابساته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك وتروسيكل على طريق «شبين القناطر – الاحراز»، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع قائد التوك توك ويدعى «ع.س»، 52 سنه، وإصابة 3 أشخاص أخرين بينهم قائد التروسيكل وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

كما شهد طريق «شبين القناطر – طوخ»، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بسبب السرعة ما أسفر عن اصابة شابين وتم نقلهما لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من المركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «شبين القناطر – طوخ»، ووجود مصابين، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية يستقلها شابين وهما «ع.ص.ا»، و«م.أ.أ»، بسبب السرعة ومحاولة مفاداة قائد الدراجة للسيارة فاصطدم بها وتم نقلهما للمستشفى وتم اسعافهما وخروجهما وتحرر محضرا بالواقعة.