أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/ 2022 لجميع التخصصات «الزراعي- الصناعي - التجاري - الفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وذكرت وزارة التعليم، أنه طبقا للخريطة الزمنية للدراسة، فإن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت 21 مايو، على أن تبدأ الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو.

9 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

وحددت الوزارة، موعد بدء الدراسة، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16/6/2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه طبقا للخريطة الزمنية المحددة موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعًا.

5 فبراير إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021، أنهى قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث جرى حصر الطلاب الأوائل في كل التخصصات «الزراعية، الصناعية، الفندقية، التجارية» بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة للاعتماد فقط، من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم، أو بحد أقصي غدًا، على أن يتم إعلانها باليوم التالي من اعتماد النتيجة.